Италия. Рим. Шведская экоактивистка Грета Тунберг (в центре) на демонстрации в поддержку палестинского народа

Тысячи активистов вышли на улицы Рима вместе с Тунберг В Риме проходит многотысячное шествие в поддержку Палестины с участием Тунберг

Многотысячная акция в поддержку Палестины проходит в центре Рима при участии шведской активистки Греты Тунберг, пишет РИА Новости. В шествии также принимает участие спецдокладчик ООН по Палестине Франчески Альбанезе.

Днем колонна участников направилась к площади Сан-Джованни-ин-Латерано, пройдя мимо Колизея. Впереди двигался грузовик, с которого активисты обращались к собравшимся. Следом шла группа демонстрантов с баннером, критикующим действия израильских властей и курс итальянского правительства. Помимо выражения солидарности с палестинцами, шествие также связано с забастовкой против поправок к госбюджету на 2026 год, прошедшей 28 ноября.

Следовавшая за профсоюзными активистами колонна во главе с Тунберг ненадолго остановилась у Колизея, чтобы сделать снимки. Участники марша выражали ей благодарность за приезд и выкрикивали лозунги против премьера Италии Джорджи Мелони, призывая к разрыву сотрудничества с Израилем.

Ранее министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что Израиль не допустит создания палестинского государства. Глава ведомства пообещал добиться демилитаризации сектора Газа и полного разоружения движения ХАМАС.