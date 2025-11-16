Израиль пообещал не допустить создания палестинского государства

Израиль не допустит создания палестинского государства, написал в социальной сети X министр обороны страны Исраэль Кац. Кроме того, глава ведомства пообещал добиться демилитаризации сектора Газа и полного разоружения движения ХАМАС.

Политика Израиля ясна: палестинское государство не будет создано. [Сектор] Газа будет демилитаризован вплоть до последнего туннеля, а движение ХАМАС будет разоружено <…> международными силами или силами Армии обороны Израиля, — заявил Кац.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры обсудили ситуацию в секторе Газа, вопросы прекращения огня, иранскую ядерную программу и меры по дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

До этого появилась информация, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует провести встречу с главным переговорщиком ХАМАС Халилем аль-Хайей. Мероприятие призвано стать сигналом интереса американской администрации.