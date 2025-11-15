Уиткофф запланировал встречу с важным лицом ХАМАС

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует провести встречу с главным переговорщиком ХАМАС Халилем аль-Хайей, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Журналисты отметили, что мероприятие призвано стать сигналом интереса администрации президента Штатов Дональда Трампа к поддержанию прямого канала связи с палестинским движением.

При этом, как указано, встреча пока не имеет подтвержденной даты и может быть скорректирована. Собеседники отметили, что Уиткофф намерен обсудить с Аль-Хайей соблюдение прекращения огня в секторе Газа. В материале напомнили, в октябре Израиль и ХАМАС заключили соглашение о перемирии и обмене удерживаемых лиц, которое продолжает действовать, несмотря на отдельные вспышки насилия.

Ранее стало известно о личных встречах спецпосланника президента США Уиткоффа и зятя американского лидера с представителями палестинского движения ХАМАС. Согласно данным источника, именно эти переговоры позволили достичь договоренностей по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Кроме того, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило о противодействии арабских стран восстановлению части сектора Газа, контролируемой Израилем. Согласно их позиции, подобные действия способны привести к постоянному разделу палестинских территорий.