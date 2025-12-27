Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 16:33

Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом

Зеленский заявил о нежелании признавать договоренности юридически

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Новости.Live» заявил о красных линиях в урегулировании конфликта. Глава государства подчеркнул, что Киев не собирается юридически признавать спорные вопросы «в любых условиях».

Есть красные линии для Украины и украинского народа. <…> Все эти вопросы очень чувствительны — это и территории, и ЗАЭС. Вы знаете мое отношение, что юридически мы ничего признавать не будем в любых условиях, — отметил Зеленский.

Ранее украинский президент сообщил, что договорился о встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Переговоры должны состояться уже в ближайшие дни. По словам главы государства, Киев не теряет «ни дня».

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий до этого заявил, что Зеленский разбрасывается громкими заявлениями о будущей поездке в США для переговоров с Трампом. Он выразил мнение, что визит на самом деле превратится в циничное представление.

Трамп между тем поставил под сомнение самостоятельную значимость мирной инициативы Зеленского. Американский лидер подчеркнул, что без его одобрения предложения Киева теряют вес.

Владимир Зеленский
Украина
территории
Запорожская АЭС
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Катастрофа»: Зеленского предупредили о страшных последствиях обысков НАБУ
Подпольщики ликвидировали двух сотрудников ТЦК в Одесской области
У друга Зеленского нашли жучок в необычном месте
В Европе задержали девять человек с «черной кассой» для ХАМАС
Перевозивший снаряды в зоне СВО ослик Жорик обрел новый дом
Объект теплоснабжающей организации попал под удар в Горловке
Зеленский перед встречей с Трампом остановится в одной стране
Водитель сбил бабушку с двумя внучками и попал на видео
Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА над Москвой
Продюсер предрек конец популярности уехавшего из России комика
В ВСУ «полетели головы» после потери Северска
Самый опасный британский маньяк провел 47-е Рождество в стеклянной камере
Звезду сериала «Бригада» госпитализировали с жалобами на сердце
На Украине сотрудники ТЦК «мобилизовали» священника из больницы
Буранная метель и дубак до −20? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать
Аэропорт Шереметьево ограничил работу в целях безопасности
Страны НАТО ужаснулись ударам возмездия России по Украине
Собянин заявил об отражении атаки летевших на Москву трех дронов
Любимые закуски к игристому: красная икра, сыр и морепродукты
В Подмосковье задержали семерых пособников майнеров из «Россетей»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.