Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом Зеленский заявил о нежелании признавать договоренности юридически

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Новости.Live» заявил о красных линиях в урегулировании конфликта. Глава государства подчеркнул, что Киев не собирается юридически признавать спорные вопросы «в любых условиях».

Есть красные линии для Украины и украинского народа. <…> Все эти вопросы очень чувствительны — это и территории, и ЗАЭС. Вы знаете мое отношение, что юридически мы ничего признавать не будем в любых условиях, — отметил Зеленский.

Ранее украинский президент сообщил, что договорился о встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Переговоры должны состояться уже в ближайшие дни. По словам главы государства, Киев не теряет «ни дня».

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий до этого заявил, что Зеленский разбрасывается громкими заявлениями о будущей поездке в США для переговоров с Трампом. Он выразил мнение, что визит на самом деле превратится в циничное представление.

Трамп между тем поставил под сомнение самостоятельную значимость мирной инициативы Зеленского. Американский лидер подчеркнул, что без его одобрения предложения Киева теряют вес.