«Мамочка была бы рада»: Меньшова выпустила шоу после смерти матери

Телеведущая Юлия Меньшова выпустила программу «Самопознание» после кончины своей матери, актрисы Веры Алентовой. В своем Telegram-канале Меньшова сообщила, что выпуск записали задолго до 25 декабря, когда скончалась Алентова.

Я знаю, что моя мама очень любила «Самопознание». Она всегда с огромным удовольствием смотрела все мои программы, и я уверена, что мамочка была бы точно рада и этому выпуску, — написала она.

Смерть Алентовой наступила 25 декабря, актрисе было 83 года. Ей стало плохо во время похорон коллеги, актера Анатолия Лобоцкого. С места прощания ее доставили в медицинское учреждение, где она и скончалась. Похороны народной артистки состоятся 29 декабря.

Ранее Меньшова в программе «Шоу Воли» рассказала о сложных взаимоотношениях с родителями в период обучения в театральном институте. Она охарактеризовала семейную историю как трагическую. По словам Меньшовой, ее отец — режиссер Владимир Меньшов — давал резко отрицательные оценки ее актерским работам и называл игру неудовлетворительной.