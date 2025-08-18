«Сравнивали с землей»: Меньшова вспомнила о строгой критике родителей

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова, дочь заслуженного артиста России Владимира Меньшова и народной артистки Веры Алентовой, в «Шоу Воли» вспомнила, как родители критиковали ее во время учебы в институте. Она назвала свои отношения с семьей трагической историей. По словам Меньшовой, отец называл ее игру ужасной.

Это была трагическая история у нас с ними. Они вели себя, как последние дураки, они вели себя ужасно. Меня сравнивали с землей. Они говорили: «Это было ужасно. Это была катастрофа какая-то. Удивительно, Юля, ты хуже всех», — призналась артистка.

Меньшова отметила, что родители регулярно посещали место ее учебы. Они следили, как актриса сдает экзамены. Ведущая вспомнила, что после каждого выступления они с родителями возвращались домой «в траурной тишине».

При этом сами педагоги, как утверждает Меньшова, замечали ее талант. Однако отец был убежден, что актрису хвалят из жалости или из уважения к ее фамилии.

