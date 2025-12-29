Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 15:37

Меньшова гладила мать по щеке, пока ее гроб не закрыли

Меньшова проводила мать в последний путь на Новодевичьем кладбище

Дочь народной артистки России Веры Алентовой актриса Юлия Меньшова на церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина Дочь народной артистки России Веры Алентовой актриса Юлия Меньшова на церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

На Новодевичьем кладбище состоялась церемония погребения народной артистки России Веры Алентовой. Дочь актрисы, Юлия Меньшова, перед тем как гроб был окончательно закрыт, провела последние минуты рядом с матерью, гладя ее по щеке, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Меньшова долго не решалась дать команду к захоронению, стоя у изголовья матери и обращаясь к ней с последними словами. Очевидцы отметили, что прощание у могилы затянулось, так как близкие не могли решиться предать тело земле.

На кладбище Меньшова находилась в окружении своих детей — сына Андрея и дочери Таисии. Младшая внучка актрисы, Таисия, не скрывала слез; ранее в интервью она признавалась, что именно бабушка сыграла ключевую роль в ее воспитании и была для нее самым близким человеком. Андрей поддерживал сестру, пока семья втроем наблюдала за процессом подготовки к погребению.

На мероприятии присутствовали близкие родственники и коллеги актрисы. Процессия завершила череду траурных мероприятий, начавшихся утром в Театре имени Пушкина. Алентова упокоилась рядом с выдающимися деятелями российской культуры и рядом с ее мужем — режиссером Владимиром Меньшовым.

Ранее стало известно, что церемения прощания с Верой Алентовой в Театре имени Пушкина завершилась десятиминутными овациями. Гроб с телом народной артистки пронесли по коридорам здания под непрекращающиеся аплодисменты коллег и поклонников. На улице десятки людей также проводили актрису в последний путь прощальными рукоплесканиями.
Вера Алентова
Юлия Меньшова
актрисы
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье внедрили более 50 проектов с применением ИИ
Экс-мэра Иваново стали подозревать в получении взятки
Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации
Косметолог объяснила, как правильно наносить макияж в зимний период
Школьница истекла кровью после пирсинга губы
Мужчину наказали за ложь о добрачной жизни молодой жены
Российская гимнастка вошла в топ-10 лучших спортсменов 2025 года
Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год
Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом
«Выйдет победителем»: в Европе предрекли судьбу Путина
«Должен работать россиянин»: Гладилин выступил против испанца в «Спартаке»
Тренер испанской «Валенсии» погиб в Индонезии
Петербург превратился в город-каток с сотнями ДТП
Новые переговоры Путина и Трампа: что известно, план Киева и ЕС разрушен
Офтальмолог опровергла популярный миф о близорукости
Новоуренгойцы за год заплатили более 100 тыс. рублей штрафов за шум
Рой российских FVP-дронов сжег Abrams под Красноармейском и попал на видео
Какие изменения ждут россиян с 1 января 2026: МРОТ и пенсии, выплаты семьям
Адвокат Лурье раскрыла, когда на самом деле должна была выселиться Долина
В Зеленском увидели отчаяние и готовность к мирной сделке
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.