Меньшова гладила мать по щеке, пока ее гроб не закрыли

Дочь народной артистки России Веры Алентовой актриса Юлия Меньшова на церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

На Новодевичьем кладбище состоялась церемония погребения народной артистки России Веры Алентовой. Дочь актрисы, Юлия Меньшова, перед тем как гроб был окончательно закрыт, провела последние минуты рядом с матерью, гладя ее по щеке, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Меньшова долго не решалась дать команду к захоронению, стоя у изголовья матери и обращаясь к ней с последними словами. Очевидцы отметили, что прощание у могилы затянулось, так как близкие не могли решиться предать тело земле.

На кладбище Меньшова находилась в окружении своих детей — сына Андрея и дочери Таисии. Младшая внучка актрисы, Таисия, не скрывала слез; ранее в интервью она признавалась, что именно бабушка сыграла ключевую роль в ее воспитании и была для нее самым близким человеком. Андрей поддерживал сестру, пока семья втроем наблюдала за процессом подготовки к погребению.

На мероприятии присутствовали близкие родственники и коллеги актрисы. Процессия завершила череду траурных мероприятий, начавшихся утром в Театре имени Пушкина. Алентова упокоилась рядом с выдающимися деятелями российской культуры и рядом с ее мужем — режиссером Владимиром Меньшовым.

Ранее стало известно, что церемения прощания с Верой Алентовой в Театре имени Пушкина завершилась десятиминутными овациями. Гроб с телом народной артистки пронесли по коридорам здания под непрекращающиеся аплодисменты коллег и поклонников. На улице десятки людей также проводили актрису в последний путь прощальными рукоплесканиями.