Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 11:01

Магнитные бури сегодня, 7 марта: что завтра, депрессия, боли, давление

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 7 марта, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, сообщили эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 7 и 8 марта

По данным специалистов ИКИ РАН, сегодня, 7 марта, сильной магнитной бури на Земле не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 12%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 45%. Вероятность спокойного магнитного поля — 43%», — сообщили специалисты.

По информации сервиса my-calend, сегодня фиксируется малая магнитная буря силой три балла, которая продлится до самого вечера.

«У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации сервиса.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые ИКИ РАН уточнили, что завтра, 8 марта, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля Земли.

Что советуют делать врачи в период магнитной бури

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru заявил, что в период геомагнитной активности стоит сохранять спокойствие, не нервничать и больше времени отдыхать.

«Магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для граждан с ослабленным иммунитетом, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с расшатанной нервной системой и с психическими недугами. Отдохните, полежите с книгой, заварите травяной чай. Сохраняйте спокойствие, не злитесь по пустякам. Не смотрите ужастики, не ссорьтесь ни с кем. Магнитные бури могут спровоцировать инсульт, кровотечение из носа, бессонницу», — объяснил медик.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением и необходимо отказаться от сильных физических нагрузок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Что касается действия электромагнитных волн, это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал специалист.

Читайте также:

Снег с дождем и тепло до 0? Погода в Москве в середине апреля: чего ждать

Умеренный ветер и холод до -5? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Белесый туман и тепло до +10? Погода в Москве в начале апреля: чего ждать

магнитные бури
новости
прогнозы
здоровье
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Emirates приостановила все рейсы
Многодетная мама и двое малышей погибли в страшном пожаре под Новосибирском
Меркель призвала положить конец зависимости от США
Трагедия на «Каспии» унесла жизнь водителя
Россиянки высказали недовольство уровнем зарплаты
Катарские военные сбили ракеты
В Госдуме оценили идею обязательного изучения философии во всех вузах
Microsoft разоблачил хитрый трюк северокорейских агентов
Минтранс назвал даты вывоза россиян с Ближнего Востока
«Даже не спустился ниже»: посол привел детали мученической смерти Хаменеи
Россия приостановила авиасообщение с Ближним Востоком
Удары по Украине сегодня, 7 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Марково, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 марта
Нарколог предупредил об опасности лечения стресса бокалом вина
Тегеран и Исфахан подверглись масштабным авиаударам
Энергетические объекты области Украины получили повреждения
«Герань» поразила украинский Ми-8
Популярный зумерский сленг закрепился в русском языке
Звезда сериала «Склифосовский» и ее дочь погибли в аварии
Элитный район Лондона захлестнула волна преступности
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.