Магнитные бури сегодня, 7 марта: что завтра, депрессия, боли, давление

Сегодня, 7 марта, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, сообщили эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 7 и 8 марта

По данным специалистов ИКИ РАН, сегодня, 7 марта, сильной магнитной бури на Земле не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 12%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 45%. Вероятность спокойного магнитного поля — 43%», — сообщили специалисты.

По информации сервиса my-calend, сегодня фиксируется малая магнитная буря силой три балла, которая продлится до самого вечера.

«У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации сервиса.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые ИКИ РАН уточнили, что завтра, 8 марта, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля Земли.

Что советуют делать врачи в период магнитной бури

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru заявил, что в период геомагнитной активности стоит сохранять спокойствие, не нервничать и больше времени отдыхать.

«Магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для граждан с ослабленным иммунитетом, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с расшатанной нервной системой и с психическими недугами. Отдохните, полежите с книгой, заварите травяной чай. Сохраняйте спокойствие, не злитесь по пустякам. Не смотрите ужастики, не ссорьтесь ни с кем. Магнитные бури могут спровоцировать инсульт, кровотечение из носа, бессонницу», — объяснил медик.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением и необходимо отказаться от сильных физических нагрузок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Что касается действия электромагнитных волн, это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал специалист.

