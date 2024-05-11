Хирург раскрыл, для кого из россиян магнитные бури смертельно опасны Хирург Умнов: магнитные бури могут вызвать инсульт у гипертоников и сердечников

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Магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для людей с ослабленным иммунитетом, предупредил хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru. По его словам, у некоторых граждан подобные явления провоцируют инсульты, кровотечения и бессонницу. Минимизировать риски поможет хороший отдых, а также отказ от кофеина и избежание нагрузок на сердце.

Магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также на граждан с ослабленным иммунитетом, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с расшатанной нервной системой и с психическими недугами <...> Отдохните, полежите с книгой, заварите травяной чай. Сохраняйте спокойствие, не злитесь по пустякам. Не смотрите ужастики, не ссорьтесь ни с кем. Магнитные бури могут спровоцировать инсульт, кровотечение из носа, бессонницу, — рассказал Умнов.

После сообщений о вспышке на Солнце, бури достигают Земли в течение четырех часов. В это время лучше запастись пустырником, добавил эксперт. Облегчить или вовсе избежать головных болей поможет частое проветривание помещений.

Ранее врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков заявил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями. По его словам, колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней, вроде гипертонии, и если своевременно не обратиться к медикам, человек может умереть.