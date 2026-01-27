Мрак в Киеве, происки НАТО у границ РФ, Меньшова vs Богомолов: что дальше

Киев погрузился во тьму в результате ударов по украинским энергообъектам, НАТО тихо собирает «стену» у границ России и Белоруссии, актриса Юлия Меньшова поддержала призыв сменить ректора Школы-студии МХАТ — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Киев оказался не готов: столицу Украины накрыла тьма

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВС России длительное время после начала СВО не наносили ударов по украинским энергообъектам, что могло быть осознанным решением. Однако тактика сменилась, и это, по версии источника, стало следствием попыток украинского руководства перевести конфликт в плоскость инфраструктуры.

«Когда ответ все-таки был дан, он оказался предсказуемым: удары по объектам, которые обеспечивают функционирование ВСУ и оборонной промышленности. <…> Это прямое следствие решений, принятых на Банковой», — считают военные аналитики.

По словам информаторов, в результате ударов по энергообъектам в Киев «пришла тьма». Вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве и Чернигове остались без электричества более 1,2 млн потребителей.

«В Киеве свыше 800 тыс. абонентов — без электрики. В Чернигове без света более 400 тыс.», — уточнил он.

Чтобы частично компенсировать энергодефицит, в Киев направляют 50 тонн дизеля для генераторов, однако, по версии «Военной хроники», этого объема топлива хватит на 3–5 дней.

Блэкаут в Киеве Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Запитать столицу генераторами еще можно. Но что делать, если одновременно выпадут Житомир, Кривой Рог, Сумы, Чернигов и еще несколько крупных городов? Если РФ последовательно будет выключать свет в крупнейших городах Украины, выбор, куда отдавать топливо, может оказаться еще болезненнее, чем сейчас», — отметили источники.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в свою очередь уточнил, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру лишают Украину возможности производить ракеты. По его словам, подобные меры помогают предотвращать удары ВСУ по объектам, расположенным на территории РФ.

«ВС РФ работают по энергетической инфраструктуре [Украины], как правило, в тех районах, где размещается военное производство. То есть мы периодически уничтожаем предприятия по сборке ракет. Проходит какой-то период времени, Украина с помощью Запада восстанавливает производство, размещает его в другом месте, затем мы находим его и снова ликвидируем. Благодаря этому решается вопрос по уничтожению и временному отключению предприятий, которые производят ударные средства нападения на территорию России», — резюмировал Кнутов.

На границе России появится «стена»?

Telegram-канал «Конспиролог #1» отметил, что НАТО тихо собирает «стену» у границ России и Белоруссии. По словам источника, на восточном фланге Альянса начинают появляться контуры автоматизированной зоны контроля — роботы, дроны и датчики.

«Формально — „оборонительный эксперимент“. Неофициально — попытка закрыть направление без лишних солдат. Проект стартовал еще в начале 2025 года и обкатывается без лишнего шума. Часть систем уже развернута и работает в тестовом режиме — данные в реальном времени стекаются сразу в несколько штабов НАТО», — рассказал информатор.

По его мнению, границу хотят превратить в многоуровневую цифровую зону наблюдения, где датчики фиксируют движение и активность, беспилотники висят в воздухе, наземные роботы закрывают «слепые зоны», аналитика автоматически раздает сигналы по странам НАТО.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

По словам военных аналитиков, создается нечто невиданное ранее, при этом официально все подается как модернизация обороны. Но, по версии инсайдеров, внутри Блока все чаще говорят о другом: людей не хватает, бюджеты трещат, а политически размещать дополнительные войска — токсично.

«Роботы в этом смысле идеальны: не голосуют, не протестуют и не требуют объяснений. Военные прямо признают — одной автоматикой не обойтись, солдаты все равно понадобятся. Но задача системы — выиграть время и снять нагрузку с живых подразделений. В кулуарах проект называют не „линией обороны“, а „платформой“. В будущем такие же зоны могут появиться вокруг портов, аэропортов и критической инфраструктуры — уже внутри Европы. Проще говоря, НАТО переходит от границ с колючкой к границам с алгоритмами», — отметили эксперты.

Меньшова поддержала протест выпускников Школы-студии МХАТ

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поддержала обращение выпускников Школы-студии МХАТ с призывом сменить ректора учебного заведения. Она раскритиковала назначение на эту должность режиссера Константина Богомолова и призвала министра культуры Ольгу Любимову обратить внимание на позицию выпускников.

«Очень прошу внимания со стороны нашего министра к этому обращению как выпускница Школы-студии МХАТ, которую окончили и мои родители», — отметила знаменитость.

Меньшова считает назначение Богомолова несоответствующим традициям учебного заведения. По словам телеведущей, выбор ректора должен учитывать историческую и профессиональную преемственность, сложившуюся в Школе-студии МХАТ.

В обращении выпускников к министру культуры также отмечается, что кандидатура Богомолова, по их мнению, нарушает устоявшиеся традиции преемственности в образовательном учреждении. Они считают, что нового руководителя следует выбирать из бывших студентов школы и обсуждать его кандидатуру всем сообществом.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актеры напомнили, что все прежние ректоры, такие как Олег Ефремов и Олег Табаков, были воспитанниками МХАТа. Такие «корневые» руководители, как считают авторы письма, создавали особую атмосферу в учебном заведении. Выпускники также указали, что другие ведущие театральные вузы Москвы строго соблюдают принцип преемственности. По их словам, так действуют, например, школы при театре имени Вахтангова и Малом театре.

