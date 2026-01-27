Пожар в Балашихе 27 января: четыре мертвых кубинца, дом беглого олигарха

Люди погибли при пожаре в Балашихе. Что там произошло, сколько погибших, кому принадлежит трехэтажный особняк?

Что случилось в Балашихе, сколько погибших

Утром 27 января стало известно о гибели людей при пожаре в подмосковной Балашихе.

«Четыре человека сгорели заживо при пожаре в Подмосковье», — сообщил ряд СМИ.

Telegram-канал SHOT сообщил, что возгорание произошло в хостеле, который находится в квартале Зворыкино (микрорайон Салтыковка).

По данным Mash, возгорание началось около 04:30 утра на втором этаже трехэтажного частного особняка. Загорелись личные вещи и мебель в одной из комнат, где позже нашли тела погибших. В МЧС сообщили, что спасатели нашли тела двоих мужчин и двух женщин. Также в здании обнаружили мужчину, который сообщил об оставшемся в доме ребенке. Пожарные спасли его, а также подростка и двух пожилых людей. 15-летний подросток с признаками отравления угарным газом был госпитализирован. В ведомстве опровергли версию, согласно которой пострадавшие сгорели заживо, — погибшие умерли от угарного газа.

Данные о количестве обитателей дома различаются. Так, Telegram-канал «112» сообщил, что всего в здании перед возгоранием находилось 35 человек, 25 из них эвакуировались самостоятельно, четверо погибли. В МЧС назвали значительно более скромные цифры.

«Всего при тушении спасены шесть человек, в том числе двое детей. Самостоятельно из здания вышли 11 человек», — указали в ведомстве.

Все погибшие в хостеле — граждане Кубы. По данным SHOT, собственник дома сейчас находится в Лондоне. В Сети предположили, что он является «бежавшим из России олигархом».

«Вот это судьба: сгорели заживо в особняке беглого олигарха!» — делятся пользователи в комментариях Telegram.

Автомобиль ритуальной службы и сотрудник полиции около здания хостела в Балашихе Московской области, где произошел пожар Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Почему сгорел дом в Балашихе, что известно

Спасатели заявили, что рассматривается несколько причин пожара в хостеле в Балашихе. Одна из них — аварийный режим работы электрооборудования.

СМИ выяснили, что трехэтажный особняк в Зворыкино использовался как хостел: в соцсетях нашли объявления с предложениями посуточной и помесячной аренды. В особняке 17 комнат, есть баня, зона барбекю, теплая беседка и парковочные места. Стоимость одного спального места в сутки составляет от 600 рублей, комнаты — от 1200 рублей.

Как рассказала телеканалу «Звезда» соседка, постояльцы хостела жили без электричества в суровые холода. Предположительно, кубинцы могли развести костер, чтобы согреться, и задохнулись. Местные жители видели, что из дома в сторону ж/д станции выходили 10–12 человек.

«В том доме нет ни отопления, ни электричества. Это рассказывали работники кладбища, говорили: „Как они там вообще живут?“ Костры жгли, может, чтобы согреться. Вчера вообще холодно было», — отметила соседка.

СМИ пишут, что жители ближайших домов не раз жаловались в местную администрацию на постояльцев: с участка доносились «странные песни», а иногда можно было увидеть «старообрядческие танцы». До этого недвижимость снимали в аренду фанаты практик по саморазвитию и познанию. А в последние недели соседи стали замечать там приезжих из Латинской Америки. По данным СМИ, «мастер-классы по саморазвитию» могла проводить компания «Единство», принадлежащая председателю регионального отделения Союза пенсионеров России Игорю Корнееву.

По данным МЧС, в хостеле было отключено электричество за неуплату. Гостиница была нелегальной и не имела регистрации. Прокуратура Балашихи возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Подмосковная Балашиха регулярно попадает в СМИ, когда там раскрывают нелегальные хостелы, где массово живут мигранты. Так, в октябре 2025 года ФСБ и военные следователи в ходе рейда в Балашихе обнаружили хостел, где жили 30 мигрантов из Индии и один из Таджикистана. До этого в марте в Балашихе были задержаны 20 нарушителей миграционного законодательства. Они жили в трехэтажном особняке, где был оборудован нелегальный швейный цех; одна из работниц мини-фабрики с двумя детьми ночевала в подвале в коробе из ДСП.

Сотрудники МЧС РФ скорой тушат пожар в трехэтажном жилом здании хостела в Балашихе Московской области Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Кому принадлежит дом в Балашихе

В МЧС отметили: здание нелегального хостела трехэтажное, площадью 168 кв. м, монолитное, железобетонное, с мансардой, подвалом, паркингом и бассейном. РЕН ТВ утверждает, что у дома в Балашихе два владельца: он принадлежит председателю регионального отделения Союза пенсионеров России Корнееву и его супруге Снежане.

«112» пишет, что в 2017 году Корнеева уже привлекали к ответственности за сдачу квартиры на улице Октября в Реутове. У супругов может быть несколько подобных объектов. SHOT утверждает, что Корнеев не платил за электричество в особняке уже несколько лет.

«Потом жена, с которой он развелся 15 лет назад, то ли продала, то ли подарила кому-то свою половину здания. В итоге на доме, комнаты которого сдавали посуточно в аренду, сейчас висит долг 200 тысяч рублей плюс 339 тысяч пеней. С вывозом мусора ситуация несильно лучше: за него недоплачено 80 тысяч рублей», — пишет Telegram-канал.

Бывшая супруга судилась с функционером Союза пенсионеров за право собственности на дом.

В разговоре с ТАСС Корнеев заявил, что «не имеет отношения к этой постройке», и отказался давать дальнейшие комментарии.

Читайте также:

Рекордный снегопад сменится адским морозом до -25: прогноз погоды в Москве

Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января

Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января