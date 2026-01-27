Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Армия России нанесла новую серию ударов по инфраструктуре Украины. Сколько БПЛА и ракет запустили 27 января, какие цели уничтожены, что с энергетикой в Киеве и Одессе?

Сколько БПЛА и ракет запустили по целям на Украине 27 января

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 27 января по целям на Украине было запущено 165 ударных БПЛА. Применялись дроны типа «Герань» (в том числе реактивные), а также «Гербера» и «Италмас».

ВСУ подтверждают попадания 24 ударных БПЛА в 14 районах, а также падения обломков сбитых беспилотников в девяти районах.

При этом ВСУ «не заметили» удар баллистической ракеты «Искандер-М». По данным Telegram-канала LOSTARMOUR, удар был нанесен по цели в окрестностях Днепропетровска около 22:30. Какой объект поражен, не сообщается.

Утром и днем 27 января беспилотники ВС РФ продолжают наносить удары по целям на Украине. Telegram-канал «Хроники Гераней» отметил массированный удар корректируемыми авиабомбами в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях около 11 утра.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Что происходит в Киеве, что с энергетикой Украины

В ночь на 27 января не зафиксировано новых ударов по Киеву после мощного обстрела в ночь на 24 января. При этом «Герань цветущая» отмечает, что российский БПЛА-разведчик «провисел» над Киевом 4,5 часа. Украинская ПВО не смогла его сбить. Telegram-канал предполагает, что это мог быть российский дрон БМ-35 с терминалом Starlink, который не поддается средствам РЭБ благодаря спутниковой связи.

«Нам просто спросить! Тепло вам там?» — иронизируют россияне в комментариях Telegram.

LOSTARMOUR в ежедневной сводке «Энергия декоммунизации» отмечает, что доступность электричества снизилась в большинстве регионов Украины. Самые серьезные потери на Николаевщине, где время суток со светом сократилось до трех часов. Худшая ситуация сейчас в Тернопольской (менее трех часов), Полтавской (менее трех часов) и Черновицкой (чуть больше трех часов) областях.

26 января эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сообщил, что на фоне острого энергетического кризиса Киев уже покинули 500–600 тыс. человек. Ранее аналогичную оценку приводил мэр города Виталий Кличко. Во многих районах украинской столицы уже несколько недель нет света, воды и отопления; множатся случаи, когда из-за перегрузок горят подстанции, трансформаторы и домовые электрощиты. Для обогрева населения и выдачи горячей пищи в районе Троещина развернули палаточные городки — жизнь в многоквартирных домах стала нестерпимой.

В настоящее время в Киеве минус 5 градусов; завтра ожидается оттепель до плюс 2 с сильными снегопадами, однако затем придет антициклон с заморозками до минус 15 градусов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели поражены на Украине 27 января, что известно

Украинские СМИ сообщили, что ночью гремели взрывы в Одессе. Подробности не раскрываются, однако энергетическая корпорация ДЭТК заявила о аварийных отключениях электричества в Одессе и нескольких районах области.

По данным LOSTARMOUR, под ударом были Одесса, Овидиополь, Затока и Аккерман (Белгород-Днестровский).

«„Герани“ атаковали сегодня одесские порты — Затока, Черноморск, Лиманы и так далее. А также стоящие в них суда», — отмечает «Герань цветущая».

Мощный пожар начался в Бродах (Львовская область) после удара БПЛА. Жителей призвали по возможности не выходить из дома, закрыть все окна и пользоваться средствами защиты дыхания — в воздухе опасный уровень угарного газа, утверждает местный горсовет.

В Бродах находится крупное нефтехранилище компании «Львовнефтепродукт», расположенное недалеко от одноименного нефтепровода Одесса — Броды.

«Основные подтвержденные цели удара — нефтяной склад и насосная станция, расположенные в районе города на инфраструктуре магистрального нефтепровода „Дружба“», — указывают источники координатора подполья Сергея Лебедева.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Удары по Украине сегодня, 26 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Аутисты, наркоманы, инвалиды: кем еще ВСУ затыкают дыры в обороне

Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января

Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января
