Самая жесткая атака СВО, безжалостные удары по цехам БПЛА: что будет дальше

Армия России поразила инфраструктуру ВСУ в Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Сумской областях, после переговоров в Абу-Даби Украину может ожидать самый мощный удар с начала СВО, суд в Екатеринбурге признал законной продажу квартиры по «схеме Долиной» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Бахнули первыми: география прицельных ударов ВС России

По информации источников, в ночь на 23 января был поражен военный городок, горели цеха БПЛА и инфраструктура ВСУ. Описывая минувшую ударную кампанию, инсайдеры красноречиво констатировали: хватит ответов — ВС РФ бахнули первыми.

По их сведениям, пошли безжалостные удары: пылали военный городок под Харьковом и цеха БПЛА в Кривом Роге. Источники предполагают, что с этих локаций вполне могли пытаться атаковать, например, Белгород.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что 22–23 января зафиксировано не менее 35 ударов, кампания носила ограниченный, но прицельно-разрушительный характер. Днем работали БПЛА, вечером и ночью усиливалось давление по выбранным кластерам, добавил он.

«География сосредоточена вокруг Днепропетровской области как ключевого промышленно-логистического узла, с параллельным давлением на энергетику и военные склады в Харьковской, Киевской и Сумской областях. Отдельно выделяется Кривой Рог, который фактически принял на себя основной объем ударов. Однако сдержанность носит внешний характер: внутри выбранных зон цели отрабатывались жестко и последовательно», — указывает Лебедев.

По сведениям подпольщика, в Лозовой Харьковской области удар пришелся по военному городку, исключительно по складам техники, без поражения казарм. По его словам, подтверждено уничтожение минимум четырех артиллерийских установок, что снижает огневые возможности ВСУ на восточном направлении. В Синельниково, как пишет Лебедев, пострадала тяговая подстанция, движение железнодорожных составов временно остановилось.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

Он также сообщил, что в Кривом Роге, в свою очередь, разрушены производственные площадки, где выпускались комплектующие для БПЛА, а также цеха подготовки к применению западной тяжелой техники. Зафиксированы удары по энергетике и точное попадание в диспетчерский пункт на восточном выезде из города, добавил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Самый жесткий удар с начала СВО: что готовит Россия после Абу-Даби?

Инсайдеры склоняются к тому, что ВС России готовятся нанести самый жесткий удар с начала СВО. По их сведениям, Кремль якобы осознанно поставил на паузу по-настоящему массированные воздушные атаки по критической инфраструктуре Украины. В ночь на 23 января по военным целям отправили около 100 БПЛА. Таким образом, по словам источников, проверили боеспособность украинской ПВО.

Инсайдеры говорят, что после окончания трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби ВСУ, вероятно, ждет удар, которого противник еще не видел. Они выразили мнение, что на встрече так и не удастся решить территориальный вопрос, так как в ОАЭ Киев отправил русофоба Кирилла Буданова, который не согласен ни на какие уступки Москве. Слух о жестком ударе уже дошел до Украины.

«У нас спрашивали, что готовится на следующей неделе, так как все пишут: будет что-то «страшное». Кремль давно подготовил силы для массированного комбинированного удара по всей энергетике и подстанциям Украины. Также по газовой и топливной инфраструктуре. Если все в моменте «перерубить» и держать темп в течение двух недель, нанося частично массированные удары каждые три-четыре дня, то на Украине будет глобальная катастрофа. Все зависит и от действий Зеленского, который в курсе рисков, но продолжает нагнетать эскалацию», — пишет украинский Telegram-канал «Легитимный».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Владимир Зеленский Фото: Benedikt von Imhoff/dpa/Global Look Press

В то же время риторика президента Украины Владимира Зеленского на выступлении в Давосе 22 января наглядно показала, что он зол абсолютно на всех: Россию, которая оказалась более сильной, стойкой и сплоченной, чем думали его покровители; президента США Дональда Трампа, которому наплевать на Украину на фоне затеянного им глобального передела мира; и европейцев из «коалиции желающих», которые много наобещали, но оказались слишком изнеженными и мягкотелыми, чтобы всерьез конфликтовать с Москвой.

Нет сомнений, по мнению инсайдеров, что Зеленский не пойдет на мировую или «большую сделку». Следующим шагом, как считают информаторы, может стать новая максимально жесткая провокация Киева, возможно с человеческими жертвами.

«Схема Долиной» не сработала: суд оставил квартиру покупателям

Суд в Екатеринбурге признал законной сделку по продаже квартиры, которую покупатели приобрели у жертвы мошенников. Пенсионерка отказывалась выезжать из жилья, используя «схему Долиной».

Как установил суд, аферисты связались с пожилой жительницей Екатеринбурга и убедили ее перевести 500 тыс. рублей сбережений, а затем потребовали продать принадлежащую ей квартиру. Покупателями недвижимости стала семья из Челябинской области. После перевода денежных средств пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников, отказалась передавать жилье новым владельцам и обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной.

В суде истец настаивала, что в тот момент находилась под непрерывным психологическим давлением, обманом и не могла осознавать последствий своих действий, чем и воспользовались преступники. По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что оснований для отмены сделки нет, и квартира осталась в собственности покупателей.

Также в Красноярском крае 76-летняя женщина передумала возвращать квартиру в Сосновоборске через суд после того, как юрист ответчиков пристыдила ее на камеру. Пенсионерка продала недвижимость в октябре 2024 года за 3,6 млн рублей, а затем заявила, что находилась под влиянием мошенников.

Квартиру семья купила для своего родственника, который сейчас находится в зоне СВО. Сделка проводилась по всем правилами: с обеих сторон присутствовали риелторы, продавец и покупатель составили договор, а деньги перевели на безопасный счет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В суде адвокат покупателей настаивала на вменяемости пенсионерки. Известно, что юрист припугнула пожилую женщину госпитализацией в психдиспансер, если ее помешательство примут к сведению в суде. После беседы с ней пенсионерка отказалась от своих претензий.

