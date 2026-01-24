«Тайны следствия», шоу «Дуэты», отказ от Москвы: как живет Анна Ковальчук

Народная артистка России Анна Ковальчук прославилась благодаря роли Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Ковальчук

Анна Ковальчук родилась 15 июня 1977 года в Нойштрелице (ГДР). Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

Актриса дебютировала в кино в 1998 году в комедии «Любовь зла». Популярность пришла к ней после выхода сериала «Тайны следствия», где она сыграла следователя Марию Швецову. Еще одна известная работа артистки — главная роль в сериале «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко. Ради роли Маргариты Ковальчук согласилась на съемку обнаженной — для сцены с полетом ведьм на Лысую гору.

На настоящий момент в ее фильмографии около 50 работ, включая ленты «Усадьба», «Кровать для троих», «Адмиралъ», «Петр Первый. Завещание», «Беспринципные в Питере» и другие.

Что известно о личной жизни Ковальчук

Анна Ковальчук с 1998 по 2005 год состояла в браке с актером Анатолием Ильченко. В 2000 году у пары родилась дочь Злата. Спустя время супруги сообщили, что их «любовь исчерпала себя», и они развелись.

Артистка также встречалась с коллегой по проекту «Тайны следствия» Сергеем Перегудовым. После расставания актеры смогли сохранить дружеские отношения.

«С Анной мы сохранили дружеские отношения. Действительно, роман был серьезный, мы даже хотели официально пожениться, но… как-то не сложилось. Причины самые распространенные, как и у большинства людей, — в чем-то не сошлись наши взгляды, кто-то был не прав и т. д. Наверное, просто не судьба», — делился Перегудов.

В 2007 году Ковальчук вышла замуж за бизнесмена Олега Капустина. В 2010 году у супругов родился сын Добрыня.

Что известно о родстве Ковальчук с женой Харламова

Анна Ковальчук родилась в семье военнослужащего Леонида Ковальчука и директора школы Натальи Ковальчук. Актриса и жена шоумена Гарика Харламова Катерина Ковальчук — ее единокровная сестра по отцу, однако долгое время они этого не знали.

Катерину Ковальчук воспитывал отчим, его она считала биологическим отцом. У матери актрисы был роман с Леонидом Ковальчуком, от которого она и родила дочь. Мужчина позднее вернулся к своей жене, решив не вмешиваться в жизнь ребенка.

Первая встреча сестер состоялась, когда Катерине Ковальчук был уже 21 год. По словам звезды «Тайн следствия», она не часто видится с четой Харламовых, но они всегда находятся на связи.

«Я обожаю эту семью! Обожаю Катю и Гарика! <…> Я думаю, что со мной зрители согласятся, что эту семью невозможно не обожать», — отмечала она.

Чем сейчас занимается Ковальчук

Анна Ковальчук в 48 лет продолжает творческую деятельность. Она служит в Театре имени Ленсовета и снимается в кино.

Также актриса приняла участие в новом сезоне шоу «Дуэты», спев в тандеме с дочерью Златой. Во время выступления она не сдержала эмоций и прослезилась.

В 2025 году с Ковальчук вышел 25-й сезон сериала «Тайны следствия». Лента попала в Книгу рекордов России, став самым длительным подобным проектом в истории отечественного телевидения. В 2026 году с артисткой ожидается премьера сериала «Новороссия. Потемкин», в кадре она появится в образе Екатерины II.

Ковальчук с семьей живет в Санкт-Петербурге. По словам актрисы, у нее были возможности переехать в Москву, однако она от них отказалась.

«Я могла бы переехать в Москву только в том случае, если бы моя семья голодала и мне нужно было бы зарабатывать на кусок хлеба», — делилась она.

