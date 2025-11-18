Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сериал «Тайны следствия» попал в Книгу рекордов

Сериал «Тайны следствия» попал в Книгу рекордов России за 20-летний показ

Актриса Анна Ковальчук и актер Глеб Щур на съемках сериала «Тайны следствия» Актриса Анна Ковальчук и актер Глеб Щур на съемках сериала «Тайны следствия» Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Телевизионный сериал «Тайны следствия» с актрисой Анной Ковальчук в главной роли попал в Книгу рекордов России, сообщается на официальном сайте реестра. Он стал самым длительным подобным проектом в истории отечественного телевидения. Почетный сертификат был вручен Ковальчук.

17 ноября Книга рекордов России зафиксировала рекорд детективного сериала «Тайны следствия» — самый продолжительный показ сериала в телевизионном эфире. На телеканале «Россия» легендарный и любимый зрителями проект идет 20 лет, 11 месяцев и 8 дней, что в совокупности составляет 7648 дней, — сказано в публикации.

Самой продолжительной мыльной оперой в мире считается американский сериал «Путеводный свет». Он выходил в эфир с 1937 по 2009 год. За это время было выпущено 18 262 серии.

Ранее индийский спортсмен Рохташ Чаудхари установил новый мировой рекорд, выполнив 847 отжиманий за один час. Мужчина выполнял упражнение с 27-килограммовым рюкзаком на плечах. Предыдущий рекорд принадлежит сирийцу, который отжался 820 раз.

