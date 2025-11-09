Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 20:12

Спортсмен с огромным рюкзаком установил мировой рекорд по отжиманиям

Спортсмен Чаудхари отжался 847 раз за час и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Индийский спортсмен Рохташ Чаудхари установил новый мировой рекорд, выполнив 847 отжиманий за один час, сообщает Indian Economic Observer. Мужчина выполнял упражнение с дополнительным весом — 27-килограммовым рюкзаком.

Это достижение было официально зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннеса и превзошло предыдущий результат, принадлежавший сирийскому атлету, говорится в материале. Тот отжался 820 раз.

Ранее американский фигурист Илья Малинин победил на этапе Гран-при в Канаде, установив мировой рекорд в произвольной программе. Спортсмен набрал 228,97 балла, улучшив свой предыдущий результат в 227,79 балла, достигнутый на чемпионате мира 2024 года.

Кроме того, российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин установил национальный рекорд по набранным очкам в дебютном матче НБА. Встреча с «Шарлотт Хорнетс» прошла 23 октября, где 19-летний спортсмен за 22 минуты игры заработал 14 очков.

Также российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг уникальной отметки в 900 заброшенных шайб. Свой юбилейный гол нападающий назвал особенным, отметив, что стал первым в истории НХЛ игроком, достигшим этого результата.

