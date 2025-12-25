Окончательный отчет по крушению самолета AZAL опубликуют позднее

Окончательный отчет по крушению самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау будет опубликован позднее, сообщило Министерство транспорта Казахстана. Точную дату в ведомстве не уточнили.

Окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия будет опубликован на сайте Министерства транспорта Республики Казахстан, — говорится в документе.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона ответила на все поступившие запросы Казахстана в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошло 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау. По ее словам, профильные ведомства РФ тесно сотрудничают с Астаной по данному вопросу.

До этого вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета AZAL, проводимое Министерством транспорта республики, скоро будет завершено. По его словам, результаты могут быть представлены до конца этого или в начале следующего года.