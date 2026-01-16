Россиянку посадили на 10 месяцев за попытку продать почку Суд в Казахстане вынес приговор россиянке по делу о незаконной торговле органами

Суд в Павлодарской области Казахстана вынес приговор гражданке России, которая пыталась продать свою почку за 4 млн рублей, сообщила пресс-служба судебного органа. Женщина нашла покупателя через мессенджер Telegram и успела пройти предварительное медицинское обследование, за что получила авансовый платеж в размере 700 тыс. рублей.

Незаконная сделка была сорвана на этапе подготовки благодаря вмешательству местных правоохранительных органов, которые пресекли попытку купли-продажи человеческих органов. Согласно решению суда, вместо ожидаемого многомиллионного вознаграждения россиянка получила реальный срок лишения свободы. Женщину приговорили к 10 месяцам колонии за нарушение законодательства в сфере трансплантологии. Информация о том, понесено ли наказание потенциальным покупателем органа, в официальном сообщении ведомства не уточняется.

Ранее генеральная прокуратура Казахстана при поддержке Интерпола добилась экстрадиции гражданки Украины, которая находилась в международном розыске по подозрению в торговле органами. Женщина подозревается в активном участии в транснациональной преступной группировке, специализировавшейся на незаконном обороте человеческих органов в 2017–2018 годах.