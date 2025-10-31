Звезда «Иллюзии обмана» подарит один свой орган незнакомцу

Актер Джесси Айзенберг, известный по роли в трилогии «Иллюзия обмана», принял решение стать донором почки для незнакомого человека, передает CNN. Он отметил, что операция пройдет через шесть месяцев.

Просто во мне так много крови, и я чувствую, что должен ее пролить, — сказал актер.

Ранее жертва незаконной трансплантации из клиники «Медикус» в Приштине рассказала, что обещанные за почку €15–17 тыс. (1,4–1,6 млн рублей) ей не заплатили, переведя лишь $8 тыс.(649 тыс. рублей). Согласно информации портала, вербовщики предлагали донорам до €17 тыс., в то время как клиенты платили за пересадку более €100 тыс. (9,4 млн рублей).

До этого в Санкт-Петербурге из Мариинской больницы выписали первого пациента после трансплантации сердца. Сложнейшую операцию провели 67-летнему Николаю, страдавшему от сильной одышки. Раньше в Петербурге столь сложную операцию проводили лишь в федеральном центре им. В. А. Алмазова.

Кроме того, терапевт Яна Шмелева рассказала: регулярное донорство крови может снизить риск возникновения онкологических заболеваний на 37%. Она подчеркнула, что данная процедура снижает риск тромбозов.