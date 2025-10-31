Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 05:04

Звезда «Иллюзии обмана» подарит один свой орган незнакомцу

Актер Айзенберг станет донором почки для незнакомого человека через полгода

Фото: unsplash.com

Актер Джесси Айзенберг, известный по роли в трилогии «Иллюзия обмана», принял решение стать донором почки для незнакомого человека, передает CNN. Он отметил, что операция пройдет через шесть месяцев.

Просто во мне так много крови, и я чувствую, что должен ее пролить, — сказал актер.

Ранее жертва незаконной трансплантации из клиники «Медикус» в Приштине рассказала, что обещанные за почку €15–17 тыс. (1,4–1,6 млн рублей) ей не заплатили, переведя лишь $8 тыс.(649 тыс. рублей). Согласно информации портала, вербовщики предлагали донорам до €17 тыс., в то время как клиенты платили за пересадку более €100 тыс. (9,4 млн рублей).

До этого в Санкт-Петербурге из Мариинской больницы выписали первого пациента после трансплантации сердца. Сложнейшую операцию провели 67-летнему Николаю, страдавшему от сильной одышки. Раньше в Петербурге столь сложную операцию проводили лишь в федеральном центре им. В. А. Алмазова.

Кроме того, терапевт Яна Шмелева рассказала: регулярное донорство крови может снизить риск возникновения онкологических заболеваний на 37%. Она подчеркнула, что данная процедура снижает риск тромбозов.

актеры
донорство
почки
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября
Психолог нашла причину постоянной усталости россиян
Мать пропавшего в Босфоре пловца считает, что он еще жив
Полеты через ярославский аэропорт прекратились
К чему снится умерший родственник, который зовет за собой: значение сна
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 октября
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя в конце 2025 года
МРОТ в России может увеличиться почти в два раза
Психолог раскрыла причину спонтанных покупок
Резяпов призвал СК России разобраться в деле обманутого бойца СВО
Трамп усомнился в вопросе ужесточения санкций против России
Звезда «Иллюзии обмана» подарит один свой орган незнакомцу
Составлен список специй, которые укрепят иммунитет в сезон простуд
Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера в Москве принес извинения
Признанный виновным в покушении на Трампа просит помочь ему умереть
Раскрыто, что грозит собственнику квартиры за незваный визит к арендатору
Бизнесмен рассказал, как региональному фастфуду завладеть сердцами клиентов
В США озвучили последствия возобновления ядерных испытаний
Атака ВСУ на Орел ночью 31 октября: повреждение ТЭЦ, пострадавшие
Житель Химок залез на крышу поезда метро и прыгнул в Москву-реку
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.