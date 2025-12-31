Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 12:45

Дед Мороз из «Усадьбы в Кузьминках» рассказал о своем заветном желании

Дед Мороз из Москвы заявил, что мечтает о скором завершении СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дед Мороз из московской «Усадьбы в Кузьминках» признался в интервью NEWS.ru, что, как и многие жители России, мечтает о скорейшем завершении специальной военной операции. Он пожелал военнослужащим ВС РФ, чтобы по окончании СВО они вернулись к своим семьям живыми и здоровыми.

Дед Мороз старается быть вне политики. Но, безусловно, я знаю, что сейчас происходит в мире. Одно из моих самых заветных желаний — чтобы закончилась [СВО]. И чтобы наши военные вернулись живыми, целыми, невредимыми, радостными, воссоединились с семьями, — признался собеседник.

Он добавил, что несколько раз наблюдал, как вернувшиеся с фронта бойцы встречались со своими женами и детьми после долгой разлуки. По его словам, на это невозможно было смотреть без слез.

Дед Мороз из Великого Устюга в канун Нового года обратился с теплыми пожеланиями к российским военным, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Он пожелал бойцам сил.

А Дед Мороз из московской «Усадьбы в Кузьминках» порекомендовал певице Ларисе Долиной не терять присутствия духа в сложные для нее времена. За поддержкой можно обратиться к друзьям и родным, а потеря квартиры еще не самое страшное в жизни, полагает он.

Дед Мороз
Новый год
праздники
Специальная военная операция
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ в ДНР
Погода в Москве в четверг, 1 января: ждать ли сильных морозов и снегопада
Российского инженера освободили из американской тюрьмы и вернули домой
Госавтоинспекция предупредила россиян о новогодних рейдах
Работы в саду в январе: что сделать в самый холодный месяц
Взрыв автомобиля произошел на подземной парковке в Москве
«Ты — русский, я — украинец»: боец ВСУ спас раненого российского солдата
Российские туристы застряли на Мачу-Пикчу после аварии с поездами
Танец робота, фильм Андреасяна, ТЭФИ: как живет Роман Костомаров
Ветеранам СВО упростили запуск своего бизнеса
Королевская семья Британии: новости, зарплата и траты Уильяма и Миддлтон
В Петербурге задержали пособницу террористов из Таджикистана
Индия обогнала Японию по уровню ВВП
Финансист назвал сумму, которую могут заблокировать при снятии в банкомате
Назван самый популярный заказ в московские СИЗО на Новый год
История с перестрелкой в Подольске получила продолжение
Протесты в Иране набирают обороты из-за роста цен
Трамп назвал своего посланника идиотом после слов о Зеленском
В Туапсе при атаке БПЛА повреждены психдиспансер и морской кадетский корпус
ВС России уничтожили объекты энергосистемы и склады горючего ВСУ
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.