Дед Мороз из «Усадьбы в Кузьминках» рассказал о своем заветном желании Дед Мороз из Москвы заявил, что мечтает о скором завершении СВО

Дед Мороз из московской «Усадьбы в Кузьминках» признался в интервью NEWS.ru, что, как и многие жители России, мечтает о скорейшем завершении специальной военной операции. Он пожелал военнослужащим ВС РФ, чтобы по окончании СВО они вернулись к своим семьям живыми и здоровыми.

Дед Мороз старается быть вне политики. Но, безусловно, я знаю, что сейчас происходит в мире. Одно из моих самых заветных желаний — чтобы закончилась [СВО]. И чтобы наши военные вернулись живыми, целыми, невредимыми, радостными, воссоединились с семьями, — признался собеседник.

Он добавил, что несколько раз наблюдал, как вернувшиеся с фронта бойцы встречались со своими женами и детьми после долгой разлуки. По его словам, на это невозможно было смотреть без слез.

Дед Мороз из Великого Устюга в канун Нового года обратился с теплыми пожеланиями к российским военным, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Он пожелал бойцам сил.

А Дед Мороз из московской «Усадьбы в Кузьминках» порекомендовал певице Ларисе Долиной не терять присутствия духа в сложные для нее времена. За поддержкой можно обратиться к друзьям и родным, а потеря квартиры еще не самое страшное в жизни, полагает он.