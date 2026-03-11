«Спят на полу»: туристка из РФ рассказала о ситуации в аэропорту Пхукета NEWS.ru: застрявшие в аэропорту Пхукета туристы из РФ вынуждены спать на полу

Граждане России, застрявшие в аэропорту Пхукета из-за чрезвычайной ситуации с самолетом Boeing, вынуждены спать прямо на полу, рассказала NEWS.ru туристка, направляющаяся из Таиланда в Екатеринбург. По ее словам, людей постепенно перевозят в другие города, откуда они смогут попасть на свой рейс.

Народу в аэропорту Пхукета очень много, особенно в первые три часа после происшествия. Все переполнено: люди спят на полу, лежат и сидят. Передают аудиосообщение, что полоса закрыта из-за экстренной ситуации. Мы уже узнали из соцсетей, что произошла аварийная посадка лайнера из Индии. Люди, которые были в самолете и готовились взлетать, провели полтора часа в ожидании, а потом их высадили. Наш рейс изначально перенесли на два часа, потом еще на час. Сейчас информации пока нет, хотя в 17-00 мы должны якобы взлететь. Но я думаю, что вылет снова отложат. Около 300 человек, которые должны были лететь в Новосибирск, теперь повезли в Краби. Я полагаю, что сейчас всех туристов потихоньку будут вывозить в другие аэропорты, откуда уже будут отправлять, — поделилась туристка.

Она добавила, что некоторые рейсы перенесены на утро, до пяти часов. По неофициальным сведениям, как отметила россиянка, аэропорт Пхукета закрыт до полуночи из-за повреждения взлетной полосы, которое сейчас срочно устраняют.

Ранее сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета. Из-за этого приостановили прием и отправку рейсов. Руководство аэропорта заявило, что ситуация под контролем.