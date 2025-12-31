Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 09:14

Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Ларисе Долиной

Дед Мороз из Кузьминок посоветовал Ларисе Долиной не терять присутствия духа

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Дед Мороз из московской «Усадьбы в Кузьминках» в интервью NEWS.ru рекомендовал певице Ларисе Долиной не терять присутствия духа в сложные для нее времена. За поддержкой можно обратиться к друзьям и родным, а потеря квартиры еще не самое страшное в жизни, полагает собеседник.

Можно обратиться за помощью друзей и родственников. Желаю Долиной, чтобы черная полоса в ее жизни поскорее уступила место белой, — пожелал Дед Мороз.

Он вспомнил историю юмориста Николая Бандурина, чей дом несколько лет назад сгорел перед новогодними праздниками вместе со всем имуществом. Однако артист не впал в уныние и нашел возможность восстановить свое жилище, подчеркнул хозяин «Усадьбы в Кузьминках».

Несколько лет назад у артиста Николая Бандурина сгорел дом со всеми музыкальными инструментами (Бандурин играет на концертине и гармошке. — NEWS.ru) и документами. Но он не потерял присутствия духа, юмора и жизнелюбия. Выстроил новый дом краше прежнего, — сообщил Дед Мороз, который многие годы дружит с Бандуриным.

Он добавил, что потеря квартиры является, безусловно, неприятным жизненным обстоятельством, однако любая черная полоса имеет свойство заканчиваться.

Ранее стало известно, что сторона певицы не стала обжаловать решение Мосгорсуда о выселении из квартиры в Хамовническом районе Москвы. По словам адвоката Долиной Марии Пуховой, защита изначально не планировала подавать апелляционную жалобу на принятое судом решение.

Накануне, 30 декабря, началась погрузка вещей Ларисы Долиной из ее квартиры в Хамовническом районе Москвы. Четверо рабочих с полудня упаковывали имущество артистки в многочисленные коробки и паковали все в грузовое авто.

Лариса Долина
Дед Мороз
Новый год
праздники
Виктория Катаева
В. Катаева
