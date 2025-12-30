Решение о выселении Долиной вступило в законную силу Сторона Долиной не стала обжаловать решение о выселении из квартиры

Сторона певицы Ларисы Долиной не стала обжаловать решение Мосгорсуда о выселении артистки из квартиры в Хамовническом районе Москвы, сообщила ТАСС адвокат Мария Пухова. По ее словам, защита изначально не планировала подавать апелляционную жалобу на принятое судом решение.

Мы не подавали жалобу на решение о выселении и не собирались этого делать, — сказала Пухова.

Срок обжалования уже истек, решение суда о выселении вступило в силу.

Ранее сообщалось, что Долина отказалась отдать ключи от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. Таким образом артистка не выполнила требование стороны защиты и не освободила жилье к установленной дате — 30 декабря.

Позже адвокат артистки в беседе с NEWS.ru заявила, что певица не отказывалась передавать покупательнице ключи от ее недвижимости в Хамовниках. Она отметила, что Долина планирует освободить жилплощадь, как и планировалось, в начале января. По ее словам, все взятые обязательства будут выполнены в оговоренный срок.

До этого юрист Данил Прокопенко заявил, что Долина, отказавшая Полине Лурье освободить жилье до 30 декабря, может не съезжать с квартиры вплоть до 20 января. По его словам, артистку можно выселить в принудительном порядке, но эта процедура займет много времени.