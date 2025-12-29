Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 16:46

Юристы рассчитали, когда Долину могут принудительно выселить из квартиры

Юрист Прокопенко: Долина может съехать из квартиры в Хамовниках до 20 января

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Лариса Долина, отказавшая покупательнице квартиры в Хамовниках Полине Лурье освободить жилье до 30 декабря, может не съезжать оттуда вплоть до 20 января, сообщил ТАСС юрист Данил Прокопенко. По его словам, артистку можно выселить в принудительном порядке, но эта процедура займет много времени.

Процедура выселения предусматривает совершение большого количества действий, после чего приставы дадут 10 рабочих дней на добровольное выселение. Если его не произойдет, пристав сможет совершить принудительное выселение. При самой быстрой работе суда и пристава у Долиной есть время съехать из квартиры примерно до 20-х чисел января, — пояснил он.

Параллельно певица теоретически может попросить у суда отсрочку, но, как указывает адвокат Полина Павлова, ранее она уже получала отказ в такой просьбе. По ее словам, повторное обращение не будет иметь никакого смысла и не приостановит процесс. В свою очередь юрист Евгения Пешкова предположила, что с учетом новогодних праздников и полученных консультаций, вероятнее всего, Долина покинет квартиру добровольно, избежав процедуры принудительного выселения.

Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила NEWS.ru, что Долина должна была выехать из квартиры в Хамовниках 25 декабря. По словам представителя покупательницы, в настоящее время они ожидают реакции на направленное требование о выселении артистки.

