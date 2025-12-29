Адвокат Лурье раскрыла, когда на самом деле должна была выселиться Долина

Покупательница квартиры Полина Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко после рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ

Певица Лариса Долина должна была выехать из квартиры в Хамовниках 25 декабря, заявила NEWS.ru адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. По словам представителя стороны покупательницы, в настоящее время они ожидают реакции на направленное требование о выселении артистки.

По закону Долиной не дается пять дней с момента оглашения определения судебной коллегии по гражданским делам, она должна была выехать 25 декабря, потому что решение вступает в силу сразу же. Пока ждем. Мы просили 30 [декабря] и направили требование, но пока не отреагировали, — сказала Свириденко.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что Долина не будет принудительно выселена из квартиры в Хамовниках до 5 января. По его словам, для этого нужно начать исполнительное производство.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что Долину не следует лишать звания народной артистки России после квартирного скандала. По словам парламентария, поступок певицы был некрасивым и он поддерживает Лурье, но необходимо оставить артистку в покое.