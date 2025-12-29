Адвокат ответил, может ли Лурье принудительно выселить Долину из квартиры

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве

Певица Лариса Долина не будет принудительно выселена из квартиры в Хамовниках до 5 января, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, для этого необходимо инициировать исполнительное производство.

С учетом того, что Долина заявляет о готовности освободить квартиру добровольно примерно 5 января, добиться ее принудительного выселения в более сжатые сроки практически невозможно. Поэтому с высокой долей вероятности до этой даты принудительное выселение реализовано не будет. Оно возможно только через исполнительное производство. Для этого сначала необходимо получить исполнительный лист на основании вступившего в силу решения суда о выселении, затем передать его судебному приставу, который возбуждает исполнительное производство, — поделился Жорин.

Он добавил, что после этого судебный пристав обязан назначить срок для добровольного выполнения судебного решения в соответствии с законом. По словам адвоката, на практике этот срок обычно составляет не менее пяти дней, и только по истечении этого периода возможно принудительное выселение.

Ранее адвокат Полины Лурье Анастасия Свириденко заявила, что Долина не намерена освобождать спорную жилплощадь до конца декабря. По словам правозащитницы, певица сообщила о намерении переехать не ранее 5 января.