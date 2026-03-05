Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 15:19

В МИД России сообщили, будут ли полностью эвакуировать посольство из Ирана

Замглавы МИД Руденко: РФ пока не планирует полной эвакуации посольства из Ирана

Андрей Руденко Андрей Руденко Фото: MFA Russia/Global Look Pres
Россия пока не планирует проводить полную эвакуацию своего посольства в Тегеране, но все будет зависеть от ситуации, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, которые передает РИА Новости, в дипмиссии остается основной состав — преимущественно дипломаты-мужчины. Дальнейшая эвакуация на данном этапе не планируется.

В посольстве у нас остается основной состав, в основном дипломаты, мужчины. На данном этапе мы пока не планируем дальнейшей эвакуации. Но все будет зависеть от развития ситуации, потому что, действительно, продолжаются обстрелы и бомбовые удары. Даже недалеко от нашего посольства, — сказал он.

Утром 5 марта появилась информация, что 259 россиян покинули Иран через границу с Азербайджаном с 28 февраля. Всего границу перешли 1317 человек, из них 259 — азербайджанцы, остальные — иностранцы.

Ранее сообщалось, что Азербайджан оказывает максимальную поддержку России в вопросе эвакуации граждан из Ирана. До этого посольство РФ в Тегеране сообщило, что государство можно покинуть через два пункта — один в Азербайджан, другой в Армению.

