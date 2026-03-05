«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии

Актер Сергей Бурунов в интервью Надежде Стрелец признался, что его шокировала Индия. По его словам, сразу после приземления самолета ему захотелось обратно в Москву. Артист стал ведущим реалити-шоу «Тайный миллионер», где звездным участникам предстояло побороться за 10 млн рублей в индийском городе Джайпуре.

Я потрясен. <…> У меня было полчемодана лекарств. Не мой вайб, как говорит мой сосед по гаражу. В Дели я приземлился и подумал, почему я хочу улететь назад прямо сейчас. Я не мог поверить, что в XXI веке может быть такое. Чем дальше мы уезжали от Дели, тем сильнее пейзаж за окном становился для меня эмоционально невыносимым. Разруха, коровы ходящие, отсутствие правил дорожного движения, — признался артист.

