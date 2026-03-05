Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 15:12

«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии

Бурунов заявил, что хотел улететь из Индии сразу после прилета в Дели

Сергей Бурунов Сергей Бурунов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Сергей Бурунов в интервью Надежде Стрелец признался, что его шокировала Индия. По его словам, сразу после приземления самолета ему захотелось обратно в Москву. Артист стал ведущим реалити-шоу «Тайный миллионер», где звездным участникам предстояло побороться за 10 млн рублей в индийском городе Джайпуре.

Я потрясен. <…> У меня было полчемодана лекарств. Не мой вайб, как говорит мой сосед по гаражу. В Дели я приземлился и подумал, почему я хочу улететь назад прямо сейчас. Я не мог поверить, что в XXI веке может быть такое. Чем дальше мы уезжали от Дели, тем сильнее пейзаж за окном становился для меня эмоционально невыносимым. Разруха, коровы ходящие, отсутствие правил дорожного движения, — признался артист.

Ранее молодоженов из России заселили на пепелище вместо забронированного отеля на Бали. Они заплатили за номер 95 тыс. рублей, но обнаружили разруху на месте курортного комплекса. Как выяснили туристы, пожар на вилле произошел еще в новогоднюю ночь. Гость неправильно запустил фейерверк, и он поджег соломенную крышу.

Индия
телепередачи
Сергей Бурунов
поездки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алиев раскрыл виновных в атаке на посольство Азербайджана в 2023 году
Саудовская Аравия нашла способ «спасти» нефтяные доходы от ударов Ирана
Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали
В России пообещали учесть риски ядерной риторики ЕС и Украины
Названа главная угроза для США от развязывания войны на Ближнем Востоке
Врач озвучил топ-10 плохих гигиенических привычек россиян
Терапевт объяснила, в каких случаях повышение температуры считается нормой
Психолог дала советы, как выбрать удачный подарок на 8 Марта
Российские IT-компании «закрыли двери» перед джунами
Появились детали потопления иранского фрегата IRIS Dena
Памфилова рассказала, как беспилотники помогут в организации выборов в ГД
МО Азербайджана назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахичевань
«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз
Дым появился над северной частью столицы Саудовской Аравии
Задержание Цаликова связали с другим скандальным экс-чиновником Минобороны
Венгрия готовится силой принудить Украину к восстановлению «Дружбы»
Коростелев упустил золото всего на 0,3 секунды
Руководитель «Вороваек» ответил на слухи о требовании денег за песни
Сябитова жестко ответила Милонову на критику женщин в преддверии 8 Марта
В МО Азербайджана раскрыли число атаковавших Нахичевань иранских БПЛА
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.