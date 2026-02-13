Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 12:12

Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова

Первый канал: Рогов вернется в качестве ведущего «Модного приговора»

Александр Рогов Александр Рогов Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Стилист Александр Рогов вернется в качестве ведущего передачи «Модный приговор», сообщили в пресс-службе Первого канала. Представители канала рассказали РИА Новости, что это произойдет после весеннего специального проекта, в рамках которого роль судей примерят на себя звезды не из мира моды.

Оба постоянных ведущих «Модного приговора» — Александр Рогов и Лилия Рах — вернутся в эфир после весеннего спецпроекта, в рамках которого роль судьи примеряют на себя разные звезды не из мира моды, — уточнили в пресс-службе.

Первый канал уточнил, что специальный проект в рамках «Модного приговора» готовится уже не в первый раз. Так, в разное время приглашенными судьями становились Игорь Верник, Николай Цискаридзе и Дмитрий Харатьян.

Ранее появилась информация, что «Модный приговор» вернется в эфир весной в обновленном формате. В роли звездных арбитров выступят актеры Александр Олешко, Сергей Жигунов и Константин Михайлов, шоумен Валдис Пельш, певец Дмитрий Маликов, а также олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

