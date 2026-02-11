Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 14:53

Первый канал обновил состав ведущих популярного шоу «Модный приговор»

Маликов и Ягудин станут ведущими весеннего спецпроекта шоу «Модный приговор»

Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Популярное шоу «Модный приговор» вернется в эфир весной в обновленном формате, сообщает StarHit со ссылкой на пресс-службу Первого канала. В роли звездных арбитров выступят актеры Александр Олешко, Сергей Жигунов и Константин Михайлов, шоумен Валдис Пельш, певец Дмитрий Маликов, а также олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Звезды экрана и спорта появятся в программе в рамках весеннего спецпроекта. Каждый из приглашенных звездных судей представит свою точку зрения и вынесет индивидуальное решение в рамках модного разбирательства. После завершения спецпроекта к работе над шоу вернутся стилисты и телеведущие Александр Рогов и Лилия Рах.

Шоу «Модный приговор» выходит с 2007 года. Участники проекта получают два варианта преображения: самостоятельно подобранный образ и версию профессиональных стилистов.

Первым ведущим шоу был российский дизайнер Вячеслав Зайцев. Затем модным судьей стал Александр Васильев, покинувший Россию после начала СВО. Также в проекте ненадолго появлялся Андрей Бартенев. С марта 2022-го программа временно не выходила в эфир в связи с изменением сетки вещания.

В декабре 2025 года Александр Васильев заявил, что его задержали на границе США из-за подозрений в нарушении миграционных правил. Он пояснил, что пограничная служба тщательно проверила его багаж.

шоу
телеведущие
Первый канал
Модный приговор
