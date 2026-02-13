Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 01:25

Ведущий «Модного приговора» прокомментировал уход с Первого канала

Стилист Рогов не стал комментировать свой уход с Первого канала

Александр Рогов Александр Рогов Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Популярный стилист Александр Рогов не стал объяснять причины внезапного ухода с Первого канала. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что уже два года ведет авторский проект на телеканале «Домашний».

Дела Первого канала я не комментирую, — сказал Рогов.

Он отметил, что полностью погружен в собственные творческие проекты, однако уход с Первого канала с ними не связан. От каких‑либо подробностей стилист уклонился, сославшись на нежелание обсуждать дела телеканала.

Информация о расторжении контракта совпала по времени с участием Рогова в закрытой вечеринке обувного бренда Rendez-Vous в Куршевеле. Мероприятие с участием звезд российского шоу-бизнеса вызвало волну критики в обществе из-за демонстративной роскоши на фоне непростой экономической ситуации.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил масштабную вечеринку по случаю дня рождения бывшей невесты певца Григория Лепса Авроры Кибы. Он отметил, что такие мероприятия демонстрируют непонимание звездами текущей ситуации в стране. Киба потратила на 20-летний юбилей около 30 млн рублей. Самой затратной частью стали выступления артистов.

Александр Рогов
стилисты
Первый канал
увольнения
