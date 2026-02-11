Путин наградил гендиректора российского канала орденом

Президент Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом «За доблестный труд», следует из указа, размещенного на портале официальных правовых актов. В документе отмечается большой вклад Эрнста в развитие СМИ и многолетняя добросовестная работа.

Наградить орденом «За доблестный труд» Эрнста Константина Львовича, — говорится в указе.

Ранее режиссер Никита Михалков стал обладателем Гран-при национальной литературной премии «Слово». Награду в 3 млн рублей народному артисту вручил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

До этого автор песен музыкальных групп «Любэ» и «Иванушки International» Александр Шаганов был удостоен звания заслуженного деятеля искусств. Решение о награждении принял Владимир Путин.

В январе министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев присвоил бывшему бойцу ММА Федору Емельяненко звание заслуженного тренера России по самбо. В спортивной федерации подчеркнули, что высокое государственное звание стало признанием многолетнего вклада Федора Емельяненко в развитие самбо.