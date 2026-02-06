Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 18:53

Путин поздравил Эрнста с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора Первого канала Константина Эрнста с 65-летием, отметив его значительный вклад в развитие отечественного телевидения. Как подчеркивается в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля, коллеги и зрители ценят талант, работоспособность и преданность Эрнста своему делу.

Уважаемый Константин Львович! Поздравляю Вас с 65-летием. C Вашим именем, востребованной профессиональной деятельностью связаны значимые страницы истории современного отечественного телевидения, яркие, масштабные, поистине незабываемые творческие проекты, — говорится в телеграмме.

Ранее на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма президента России народному артисту РСФСР актеру Владимиру Заманскому по случаю его 100-летнего юбилея. Глава государства подчеркнул, что творческая биография и жизненный путь артиста вызывают искреннее уважение.

Кроме того, Путин поздравил народного артиста СССР композитора Раймонда Паулса с 90-летним юбилеем. Глава государства пожелал мастеру крепкого здоровья, душевного тепла и долголетия.

Путин поздравил Эрнста с 65-летием
