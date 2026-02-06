Путин поздравил народного артиста РСФСР Заманского со 100-летним юбилеем

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР и киноактера Владимира Заманского с его 100-летним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что его профессиональная деятельность и жизненный путь заслуживают глубокого уважения.

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем – 100-летием со Дня рождения. Ваш профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения. Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству, состоялись как талантливый, самобытный, творчески востребованный артист. Ваши работы – яркие, интересные, запоминающиеся – и сегодня являются примером высокого мастерства, преданного служения избранному делу, — говорится в сообщении.

Заманский родился 6 февраля 1926 года в Кременчуге. С 1958 по 1966 год играл в театре «Современник», где исполнил ключевые роли в постановках. Его кинодебют состоялся в 1959 году в фильме «Колыбельная». Настоящую славу Заманскому принесла роль Александра Лазарева в военной драме «Проверка на дорогах» Алексея Германа.

Ранее Путин поздравил с 90-летием народного артиста СССР композитора Раймонда Паулса. Глава государства выразил свои наилучшие пожелания здоровья и долголетия. Произведения Паулса известны и любимы во многих странах, их исполняют как опытные артисты, так и молодые музыканты, а также используют в кино и театре.