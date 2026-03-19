Что в ФСБ сообщили о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ Бортников: пострадавший в результате покушения генерал Алексеев поправляется

Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев в настоящий момент идет на поправку после совершенного против него теракта, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Покушение на высокопоставленного военного произошло 6 февраля в подъезде его дома на северо-западе Москвы, передает ТАСС.

Нормально, поправляется, — ответил Бортников на вопрос журналистов.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы вынес решение об аресте Виктора Васина, обвиняемого в пособничестве при покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Суд удовлетворил прошение следствия, отправив фигуранта в следственный изолятор на два месяца.

До этого сообщалось, что наемный убийца выбросил оружие в сугроб после покушения на Алексеева. Согласно сведениям источника, соответствующий пистолет обнаружили во внутреннем дворе дома, недалеко от подъезда, где проживает высокопоставленный военный.