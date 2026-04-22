Раскрыты планы генерала Алексеева на службу после покушения

Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев не планирует оставлять службу, хотя и пережил покушение, сообщил его руководитель Игорь Костюков. Он добавил, что Алексеев сейчас проходит курс лечения, передает Telegram-канал «Юнашев Live».
Он пока проходит лечение, требуется восстановление. Но обязательно вернется, — сказал Костюков.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что генерал Алексеев в настоящий момент идет на поправку. Покушение на высокопоставленного военного произошло 6 февраля в подъезде его дома на северо-западе Москвы.
До этого сообщалось, что наемный убийца выбросил оружие в сугроб после покушения на Алексеева. Согласно сведениям источника, соответствующий пистолет обнаружили во внутреннем дворе дома, недалеко от подъезда, где проживает высокопоставленный военный.