Раскрыты планы генерала Алексеева на службу после покушения

Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев не планирует оставлять службу, хотя и пережил покушение, сообщил его руководитель Игорь Костюков. Он добавил, что Алексеев сейчас проходит курс лечения, передает Telegram-канал «Юнашев Live».

Он пока проходит лечение, требуется восстановление. Но обязательно вернется, — сказал Костюков.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что генерал Алексеев в настоящий момент идет на поправку. Покушение на высокопоставленного военного произошло 6 февраля в подъезде его дома на северо-западе Москвы.

Прежде Замоскворецкий суд Москвы вынес решение об аресте Виктора Васина, обвиняемого в пособничестве при покушении на генерал-лейтенанта. Суд удовлетворил прошение следствия, отправив фигуранта в следственный изолятор на два месяца. В ходе судебного заседания Васин полностью признал свою вину и выразил раскаяние.