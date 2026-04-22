22 апреля 2026 в 16:24

Раскрыты планы генерала Алексеева на службу после покушения

Костюков: генерал Алексеев не собирается оставлять службу после покушения

Владимир Алексеев Владимир Алексеев Фото: МО РФ
Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев не планирует оставлять службу, хотя и пережил покушение, сообщил его руководитель Игорь Костюков. Он добавил, что Алексеев сейчас проходит курс лечения, передает Telegram-канал «Юнашев Live».

Он пока проходит лечение, требуется восстановление. Но обязательно вернется, — сказал Костюков.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что генерал Алексеев в настоящий момент идет на поправку. Покушение на высокопоставленного военного произошло 6 февраля в подъезде его дома на северо-западе Москвы.

Прежде Замоскворецкий суд Москвы вынес решение об аресте Виктора Васина, обвиняемого в пособничестве при покушении на генерал-лейтенанта. Суд удовлетворил прошение следствия, отправив фигуранта в следственный изолятор на два месяца. В ходе судебного заседания Васин полностью признал свою вину и выразил раскаяние.

До этого сообщалось, что наемный убийца выбросил оружие в сугроб после покушения на Алексеева. Согласно сведениям источника, соответствующий пистолет обнаружили во внутреннем дворе дома, недалеко от подъезда, где проживает высокопоставленный военный.

