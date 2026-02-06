Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 16:46

Стало известно, где нашли оружие после покушения на генерала Алексеева

Baza: оружие киллера нашли в сугробе после покушения на генерала Алексеева

Обстановка у дома генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Обстановка у дома генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал Baza сообщает, что наемный убийца выбросил оружие в сугроб после совершения покушения на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления ВС РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. По информации журналистов, пистолет был обнаружен во внутреннем дворе дома, недалеко от подъезда, где проживает высокопоставленный военный.

По словам авторов материала, пистолет изъяли и направили на экспертизу. Канал отметил, что следственные действия на месте происшествия продолжаются.

Ранее стало известно, что подъезд дома, в котором живет Алексеев, подвергшийся нападению, находится под оцеплением, но активных мероприятий не наблюдается. Обстановка в районе места преступления была заснята на камеру.

Кроме того, по имеющейся информации, в тяжело раненого в результате покушения генерала могла стрелять женщина. Данная версия в настоящее время проверяется следствием. Нападение произошло утром, когда военный выходил из своей квартиры на 24 этаже дома на Волоколамском шоссе.

генералы
покушения
киллеры
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин встретился с главой группы «Мантера» Ткачевым
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Слово «коуч» может обрести официальный статус в русском языке
Россияне купили рекордные объемы облигаций в 2025 году
В Москве задержали организовавших нелегальную миграцию полицейских
Программы для перехода к экономике замкнутого цикла подготовили 59 регионов
Глава МИД Швейцарии допустил дипломатическую оплошность на встрече в Москве
«Интервенция»: Лавров ответил на выступление Рютте в Раде
Мощнейший удар и стягивание солдат под Сумы: новости СВО на вечер 6 февраля
Роспотребнадзор выясняет детали гибели россиянки после ужина в Египте
Депутат ответил, как отказ отелей от работы с «Яндексом» повлияет на туризм
«Любой ценой»: Лавров объяснил цель Запада на Украине
Мирошник раскрыл цель терактов со стороны Киева
В ЕК заявили о подготовке нового пакета санкций против России
Самойлова испугалась Джигана после драки с охранниками
Стало известно, где нашли оружие после покушения на генерала Алексеева
ЦБ сообщил о невиданном росте золотых резервов России
Россиянам объяснили, почему есть снег опасно
Соседи Леонтьева раскрыли, как давно не видели певца в Москве
В Ленобласти поймали домушника с грелкой, миксером и продуктами
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.