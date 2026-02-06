Стало известно, где нашли оружие после покушения на генерала Алексеева

Стало известно, где нашли оружие после покушения на генерала Алексеева Baza: оружие киллера нашли в сугробе после покушения на генерала Алексеева

Telegram-канал Baza сообщает, что наемный убийца выбросил оружие в сугроб после совершения покушения на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления ВС РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. По информации журналистов, пистолет был обнаружен во внутреннем дворе дома, недалеко от подъезда, где проживает высокопоставленный военный.

По словам авторов материала, пистолет изъяли и направили на экспертизу. Канал отметил, что следственные действия на месте происшествия продолжаются.

Ранее стало известно, что подъезд дома, в котором живет Алексеев, подвергшийся нападению, находится под оцеплением, но активных мероприятий не наблюдается. Обстановка в районе места преступления была заснята на камеру.

Кроме того, по имеющейся информации, в тяжело раненого в результате покушения генерала могла стрелять женщина. Данная версия в настоящее время проверяется следствием. Нападение произошло утром, когда военный выходил из своей квартиры на 24 этаже дома на Волоколамском шоссе.