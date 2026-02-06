Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 16:36

Журналисты сняли на видео обстановку у дома генерала Алексеева

Читайте нас в Дзен

Подъезд дома, где проживает первый заместитель начальника ГРУ ВС РФ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого совершили нападение, оцеплен, однако активных действий не ведется, передает корреспондент NEWS.ru. Обстановка около места преступления попала на видео. На кадрах можно увидеть оцепление и силовиков.

У дома находился автомобиль Следственного комитета, однако на данный момент следователи покинули территорию. Внутрь здания пускают только жильцов, внутри дежурит охрана.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Алексеев находится в реанимации в тяжелом состоянии после покушения. По информации журналистов, нападавший выстрелил в высокопоставленного офицера со спины, и к моменту приезда медиков тот потерял большое количество крови.

Кроме того, следствие рассматривает версию о том, что в первого заместителя начальника ГРУ могла стрелять женщина. Покушение случилось утром, когда военный выходил из своей квартиры в доме на Волоколамском шоссе. Нападавший, ожидавший его этажом выше, трижды выстрелил ему в спину.

Также Telegram-канал Baza сообщил, что киллер, совершивший покушение на военного, выбросил оружие в сугроб. По данным журналистов, пистолет нашли во внутреннем дворе дома рядом с подъездом, где живет генерал-лейтенант.

генералы
дома
покушения
видео
Артур Лебедев
А. Лебедев
Оксана Прачёва
О. Прачёва
