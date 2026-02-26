Зимняя Олимпиада — 2026
В Москве начался суд над генералом, разбогатевшим на оборудовании для армии

В Москве начался суд над генералом Кувшиновым по делу о коррупции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о коррупции против бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны РФ Константина Кувшинова, передает ТАСС. Генерал-майору, обвиняемому в многомиллионных хищениях при закупках медоборудования, продлили срок домашнего ареста почти до конца лета, хотя его защита просила более мягкую меру — на шесть месяцев.

Районный суд удовлетворил просьбу прокурора и установил подсудимому срок домашнего ареста до 10 августа, — отметил источник в суде.

По версии следствия, в 2022 году 9-й ЛДЦ заключил контракты с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на поставку оборудования более чем на 100 млн рублей. Стоимость поставок была завышена, и таким образом было похищено свыше 57 млн рублей.

Вместе с подсудимым по делу проходят его заместитель Ирина Кирсанова, а также представители поставщиков — Александр Хоцин и Игорь Игнатов. В материалах упоминается и предприниматель Владимир Богданов, у которого при обыске нашли нелегальное оружие.

Кувшинов пошел на сделку со следствием, и прокуратура попросила суд рассмотреть дело в особом порядке. Генерал полностью признал вину и дал показания на других фигурантов уголовного дела.

