Эксперт раскрыл размер пенсии у генералов

Средний размер пенсионных выплат для обладателей звания генерал-майора в России достигает 75 тыс. рублей, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Эксперт пояснил, что представители высшего офицерского состава получают право на заслуженный отдых за выслугу лет значительно раньше гражданских лиц.

Порядок обусловлен высокими рисками и особым характером несения службы, требующим существенных социальных гарантий со стороны государства. Специфика начислений зависит от ведомства, в котором служил офицер, и накопленного стажа.

Средний размер пенсии генерал-майора в 2025 году был на уровне 75 тыс., генерал-майора МВД — около 67 тыс., — заявил аналитик.

Сафонов также отметил, что для сотрудников МВД, Росгвардии и УФСИН предусмотрено особое обеспечение. При выслуге от 20 лет выплата составляет 50% от денежного довольствия, увеличиваясь на 3% за каждый дополнительный год службы, но не более чем до 85% в итоге.

Кроме того, законодательство допускает использование смешанного стажа для тех, кто совмещал военную карьеру с гражданской работой. Если общий трудовой стаж превышает 25 лет, из которых как минимум половина срока отдана армии, пенсия также стартует с отметки в 50% от суммы довольствия. За каждый год работы сверх установленной нормы к выплате добавляется еще 1%, что позволяет гибко формировать пенсионный бюджет бывших силовиков.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой изменить периодичность повышения пенсий. Парламентарий считает, что проводить индексацию необходимо раз в три месяца.