23 февраля 2026 в 08:38

Захарова не сдержала слез при словах о детях в Донбассе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла сдержать слез во время интервью ТАСС, когда речь зашла о судьбах детей, пострадавших от действий ВСУ с 2014 года. Дипломат была глубоко потрясена масштабами трагедии, напомнив, что за это время ранения и травмы получили почти две тысячи несовершеннолетних.

345 из них погибли. О каких уроках истории вы говорите? Это история жизни людей, они пишут эту самую историю, выживая и залечивая раны физические, — подчеркнула она.

Дипломат считает, что помимо физических увечий, огромный удар был нанесен и по психологическому состоянию несовершеннолетних, выросших в условиях конфликта. Она заключила, что эти глубокие душевные шрамы невозможно перекрыть никакими «филькиными грамотами» или фейками, поскольку эта боль прожита всем народом.

По словам представителя МИД РФ, такие раны остаются в памяти народа навсегда и не могут быть оправданы никакими политическими целями. Захарова отметила, что выжившие дети сами станут учителями для будущих поколений, и никакая пропаганда не сможет стереть их личный опыт.

Ранее Захарова заявляла, что украинский кризис продолжает получать военную поддержку от Соединенных Штатов в виде поставок вооружений. Дипломат отметила уникальность позиции Вашингтона, который, с одной стороны, унаследовал от предыдущей администрации затяжную конфронтацию, а с другой — пытается найти пути его урегулирования.

