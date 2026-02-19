Украинский кризис продолжает получать военную поддержку от Соединенных Штатов в виде поставок вооружений Киеву, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила уникальность позиции Вашингтона, который, с одной стороны, унаследовал от предыдущей администрации затяжную конфронтацию, а с другой — пытается найти пути его урегулирования.
Команде [президента США] Дональда Трампа в «наследство» от байденовской администрации достался украинский конфликт, который по-прежнему получает американскую подпитку в виде поставок вооружений для ВСУ, — сказала дипломат.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам разоружения Юлия Жданова заявила, что страны Европы продолжают вооружать украинские власти. Дипломат отметила, что Евросоюз движется по пути интеграции военных потенциалов европейских государств и Украины.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты отказали Киеву в просьбе разрешить выпуск ракет для комплексов Patriot на европейских мощностях. Глава государства поручил украинским дипломатам и министру обороны Михаилу Федорову активизировать работу по обеспечению поставок боеприпасов для систем противовоздушной обороны.