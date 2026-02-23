В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) убили командира роты 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенанта Бобоева, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, офицера перевели со штабной должности на передовую — командовать штурмовиками в районе Волчанских Хуторов, но он дезертировал.

В Харькове его задержали сотрудники ТЦК, среди которых оказался его бывший подчиненный, который и нанес офицеру ранения, несовместимые с жизнью, — рассказал собеседник агентства.

Ранее в городе Черноморске Одесской области родные мобилизованных устроили стихийную акцию у стен местного военкомата. Поводом стало длительное отсутствие связи с мужчинами, которых, по словам собравшихся, удерживают в здании уже несколько недель.

До этого стало известно, что житель Одессы сумел избежать мобилизации благодаря огнетушителю, который он распылил на сотрудников ТЦК. Военнослужащие пытались силой вытащить одессита из автомобиля. Местный житель успел схватить огнетушитель и направить струю в их сторону.