Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 09:38

В Харькове сотрудники ТЦК убили сбежавшего с передовой офицера ВСУ

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) убили командира роты 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенанта Бобоева, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, офицера перевели со штабной должности на передовую — командовать штурмовиками в районе Волчанских Хуторов, но он дезертировал.

В Харькове его задержали сотрудники ТЦК, среди которых оказался его бывший подчиненный, который и нанес офицеру ранения, несовместимые с жизнью, — рассказал собеседник агентства.

Ранее в городе Черноморске Одесской области родные мобилизованных устроили стихийную акцию у стен местного военкомата. Поводом стало длительное отсутствие связи с мужчинами, которых, по словам собравшихся, удерживают в здании уже несколько недель.

До этого стало известно, что житель Одессы сумел избежать мобилизации благодаря огнетушителю, который он распылил на сотрудников ТЦК. Военнослужащие пытались силой вытащить одессита из автомобиля. Местный житель успел схватить огнетушитель и направить струю в их сторону.

Украина
Харьков
ТЦК
убийства
офицеры
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это великое событие для всего мира»: в США обрадовались гибели наркобарона
«Уже проиграл»: Медведчук о политическом крахе Зеленского
Украинские мошенники добрались до отдыхающих на Бали россиян
Москалькова назвала свою приоритетную задачу
Удары по Украине сегодня, 23 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Посольство России на Кубе опровергло фейки об отправке танкера с нефтью
«Нарушают»: Китай обратился к США после скандала с торговыми пошлинами
Россиянам напомнили о пяти нововведениях в сфере финансов
В РСТ рассказали о ситуации с турами в Мексику на фоне беспорядков в стране
Наступление ВС РФ на Харьков 23 февраля: гибель полицаев, потеря 240 солдат
Генерал предупредил о возможной провокации НАТО на границе
«Ни на дюйм в сторону России»: НАТО призвали вернуться «в прошлое»
Трампа и Бессента окрестили героями фильма «Тупой и еще тупее»
Пожар забрал жизни у трех жителей Саратовской области
Стратег назвал ущерб от остановки «Дружбы» для Словакии и Венгрии
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества
Мошенники придумали новую схему обмана с военкоматом
«На фронте страшно всем»: женщина — ветеран СВО о дружбе, Боге и правде
Экономист оценил масштабы ущерба для Евросоюза от антироссийских санкций
Кафе для любителей адреналина «взорвало» китайские соцсети
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.