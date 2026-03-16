Лавров рассказал о добровольном интересе иностранцев к работе в России Лавров: Москва не набирает мигрантов, а откликается на их интерес к работе в РФ

Россия не занимается целенаправленным набором трудовых мигрантов за рубежом, а лишь откликается на запросы иностранных граждан, желающих работать в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Кении Мусалией Мудавади, которая транслировалась на сайте МИД РФ. Он отметил, что вопрос о наборе персонала, в частности в Африке, является некорректным.

Что касается трудовых мигрантов, это тоже абсолютно добровольное дело. Не думаю, что кто-то может запретить гражданам своей страны искать работу там, где эта работа есть. Ваш вопрос о том, почему мы решили набирать в Африке персонал, странный. Мы не набираем, мы откликаемся на просьбы, — сказал Лавров.

Глава ведомства также перечислил страны, чьи граждане уже работают в России. По его словам, в РФ трудятся представители Китая, Индии, государств Центральной Азии и других азиатских стран.

Ранее Лавров заявил, что Кения заинтересована в подписании с Россией соглашения о трудовой миграции. По его словам, Мудавади озвучил соответствующую инициативу в ходе переговоров.