Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 16:05

Лавров рассказал о добровольном интересе иностранцев к работе в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не занимается целенаправленным набором трудовых мигрантов за рубежом, а лишь откликается на запросы иностранных граждан, желающих работать в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Кении Мусалией Мудавади, которая транслировалась на сайте МИД РФ. Он отметил, что вопрос о наборе персонала, в частности в Африке, является некорректным.

Что касается трудовых мигрантов, это тоже абсолютно добровольное дело. Не думаю, что кто-то может запретить гражданам своей страны искать работу там, где эта работа есть. Ваш вопрос о том, почему мы решили набирать в Африке персонал, странный. Мы не набираем, мы откликаемся на просьбы, — сказал Лавров.

Глава ведомства также перечислил страны, чьи граждане уже работают в России. По его словам, в РФ трудятся представители Китая, Индии, государств Центральной Азии и других азиатских стран.

Ранее Лавров заявил, что Кения заинтересована в подписании с Россией соглашения о трудовой миграции. По его словам, Мудавади озвучил соответствующую инициативу в ходе переговоров.

Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.