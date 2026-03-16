В Госдуме выразили гордость за участников Паралимпиады

Каждая медаль, завоеванная российскими спортсменами на Паралимпиаде, бесценна, заявил RT первый зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Пирог. По его словам, результаты соотечественников на соревнованиях в Италии — это настоящий триумф.

Мы с гордостью наблюдали за выступлениями наших паралимпийцев. Их достижения заслуживают самых высоких оценок и искреннего признания. Каждая медаль, завоеванная на Играх, бесценна. За ней стоят неимоверное старание, годы упорных тренировок, несгибаемая воля и дух атлетов, а также самоотверженная работа их тренеров, которые вкладывают душу в каждого спортсмена. Гордимся всеми нашими паралимпийцами и их вкладом в укрепление имиджа России на международной арене, — высказался Пирог.

По его мнению, отдельной победой стал и тот факт, что на Паралимпиаде в 2026 году сборная России выступила под своими флагом и гимном. Он отметил, что после состязаний в Сочи в 2014 году РФ впервые за более чем 10 лет вновь представила государственные символы. Парламентарий добавил, что это стало моральным триумфом, который продемонстрировал всему миру «силу духа и несгибаемость российских атлетов».

Ранее жена российского горнолыжника Алексея Бугаева Анна заявила, что он победил на Паралимпийских играх в Италии благодаря поддержке близких и соотечественников. Она призналась, что речь супруга после триумфа тронула ее до глубины души. Спортсмен посвятил свою победу ей и их дочери.