16 марта 2026 в 16:04

В Госдуме выразили гордость за участников Паралимпиады

Депутат Пирог назвал каждую завоеванную на Паралимпиаде медаль бесценной

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Каждая медаль, завоеванная российскими спортсменами на Паралимпиаде, бесценна, заявил RT первый зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Пирог. По его словам, результаты соотечественников на соревнованиях в Италии — это настоящий триумф.

Мы с гордостью наблюдали за выступлениями наших паралимпийцев. Их достижения заслуживают самых высоких оценок и искреннего признания. Каждая медаль, завоеванная на Играх, бесценна. За ней стоят неимоверное старание, годы упорных тренировок, несгибаемая воля и дух атлетов, а также самоотверженная работа их тренеров, которые вкладывают душу в каждого спортсмена. Гордимся всеми нашими паралимпийцами и их вкладом в укрепление имиджа России на международной арене, — высказался Пирог.

По его мнению, отдельной победой стал и тот факт, что на Паралимпиаде в 2026 году сборная России выступила под своими флагом и гимном. Он отметил, что после состязаний в Сочи в 2014 году РФ впервые за более чем 10 лет вновь представила государственные символы. Парламентарий добавил, что это стало моральным триумфом, который продемонстрировал всему миру «силу духа и несгибаемость российских атлетов».

Ранее жена российского горнолыжника Алексея Бугаева Анна заявила, что он победил на Паралимпийских играх в Италии благодаря поддержке близких и соотечественников. Она призналась, что речь супруга после триумфа тронула ее до глубины души. Спортсмен посвятил свою победу ей и их дочери.

