15 апреля 2026 в 13:22

«Довольно скоро»: Трамп оценил ход переговоров с Ираном

Трамп допустил скорое завершение конфликта с Ираном

Конечный результат в конфликте с Ираном может быть достигнут в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business. Американский лидер отметил, что ситуация развивается успешно.

Я думаю, что у нас все получается очень хорошо, но важно только то, каков будет конечный результат, и, возможно, он будет достигнут довольно скоро, — сказал он.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что после перемирия США и Ирана конфликт никуда не исчезнет, так как Вашингтон все еще обсуждает идею смены режима в Тегеране. По его словам, перемирие — часть плана и небольшая передышка для наращивания сил.

