15 апреля 2026 в 12:36

Демократы запустили механизм отстранения Трампа

Демократы внесли законопроект об оценке дееспособности Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конгрессмен-демократ от Мэриленда Джереми Раскин предложил создать комиссию для оценки способности президента США Дональда Трампа выполнять свои обязанности, сообщает РИА Новости. Документ является первым шагом к попытке отстранить главу государства от власти на основании 25-й поправки конституции.

Учредить комиссию в законодательной ветви власти под названием «Комиссия о способности президента выполнять полномочия и обязанности своей должности». Комиссия будет служить как предоставленный конгрессом в соответствии с законом орган для выполнения пункта четыре 25-й поправки к Конституции Соединенных Штатов, — говорится в тексте законопроекта.

Задача комиссии — определить, может ли Трамп «умственно и физически» справляться с работой президента. Документ поддержали 50 конгрессменов-демократов.

Телеканал MSNBC отмечает, что этот путь отстранения вряд ли будет успешным, так как 25-я поправка никогда ранее не приводила к таким результатам. Раскин объяснил свою инициативу падением доверия к Трампу из-за его действий и заявлений. В первый срок Трампа демократы уже пытались использовать эту поправку для его отстранения, но вице-президент Майк Пенс тогда отверг предложение.

Ранее Трамп объявил о завершении операции против Ирана, сообщила журналистка Fox News после интервью в Белом доме. Подробности завершения операции не уточняются. Американский лидер не стал раскрывать дополнительные детали.

США
Дональд Трамп
демократы
импичмент
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

