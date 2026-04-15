В Госдуме предложили повысить доступность лечения для людей с мигренью Депутат Панеш: люди с мигренью не могут получить препараты без господдержки

Люди с мигренью не могут получить необходимые препараты без господдержки из-за высокой стоимости, рассказал LIFE.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Он отметил, что эта болезнь является социально значимой.

Фактически люди оказываются вне системы государственной поддержки, хотя речь идет о значимом социально-экономическом факторе, влияющем на производительность труда и качество жизни миллионов граждан, — заявил Панеш.

Депутат поделился, что получил сотни писем от граждан с тяжелыми формами мигрени. В обращении подчеркивается, что мигрень — хроническое неврологическое заболевание, недооцениваемое в России.

Ранее сообщалось, что программа бесплатной реабилитации для людей с игровой зависимостью начнет действовать в России с 1 сентября. Лудоманы смогут претендовать на лечение в государственных наркодиспансерах и психиатрических клиниках по месту жительства по аналогии с нарко- и алкозависимыми.