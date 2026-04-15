15 апреля 2026 в 13:20

Жителя Красноярского края задержали за поджог релейных шкафов на ЖД

В Красноярском крае 20-летнего жителя Минусинска задержали по подозрению в поджоге релейных шкафов на железной дороге, пишет «МК в Красноярске». В отношении него возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

По версии следствия, молодой человек совершил преступление в январе 2026 года. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый будет в СИЗО до 3 июня.

Ранее ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержала в пяти регионах России семерых человек за поджоги объектов энергетики, транспорта и автомобилей правоохранителей. Подозреваемые действовали в Республике Башкортостан, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях.

