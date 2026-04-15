В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с подростком за рулем

Уголовное дело возбудили в Башкирии после ДТП с машиной, за рулем которой был подросток, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Оно связано со статьей о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть двух и более лиц.

Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате ДТП в Белебеевском районе Башкирии. Подростка, который мог находиться за рулем машины, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли женщина-водитель и трое детей. Среди погибших был младенец, которому не исполнилось и одного года. Женщине, которая находилась за рулем легкового автомобиля, было 30 лет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого в Богородском городском округе Московской области автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. Авария произошла на 33-м километре трассы Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест вблизи села Стромынь.